Теоремы о вечном: в Челябинске выставили литографии Рене Магритта

Челябинск, , 22:55 — REGNUM «Вероломство образов» — так называется коллекция из 50 литографий работ бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта, выставленная в челябинском Музее изобразительных искусств. Южноуральцы получили уникальную возможность узнать о европейском мастере, так как ни одной из его работ в России нет, рассказала корреспонденту ИА REGNUM искусствовед Полина Кузнецова.

«Часто работы Магритта называют кто ребусами, кто загадками. Но сам Магритт не любил термина «сюрреализм». Свои работы он относил к направлению «магический реализм», — отметила искусствовед.

По её словам, мистичность работам Магритта придает сочетание казалось бы несочетаемых предметов и наделение объектов совершенно странными для них свойствами. У художника камни могут летать, а перышко — стать опорой для падающей башни.

В творчестве Магритта главное — идея, а её может передать любая литография. Свои работы он тщательно продумывал, будто решал теоремы. Мастер нашел своё решение, обращаясь к вечным темам жизни и смерти, любви и войны. Теперь это должны сделать зрители.

Работы уроженца бельгийского Лессина Рене Магритта (1898−1967) называют остроумными и поэтически загадочными. Его образы берут за основу авторы обложек для музыкальных дисков и кинорежиссеры, а его «Сын человеческий» и «Голконда» будоражат тайнами уже не одно поколение.

Выставка литографий работ Рене Магритта будет работать в Челябинске до 20 января 2019 года.

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