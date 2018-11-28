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Глава Екатеринбурга: вопрос с Краснознамённой группой «не оставлен»

Культура

В администрации пока думают, что делать с архитектурной композицией

Глава Екатеринбурга: вопрос с Краснознамённой группой «не оставлен»
Иллюстрация: Eot.su
Краснознаменная группа

Екатеринбург, 28 ноября 2018, 18:59 — REGNUM  В мэрии Екатеринбурга думают, как поступить с Краснознамённой группой, которую снесли с центра города. Об этом заявил глава города Александр Высокинский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

В ответ на вопрос, что будет с памятником, Высокинский ответил: «Хорошая тема. Мы думаем над этим. Вопрос не оставлен».

Напомним, Краснознамённую группу снесли в ночь с 25 на 26 января 2013 года. Памятник, на котором размещалась увеличенная копия Ордена Ленина, символизировал достижения жителей города за XX век — индустриальный прорыв, трудовые подвиги в Великой Отечественной войне, научные достижения.

Снос памятника вызвал недовольство городских общественников. Более 100 выдающихся свердловчан подписались за возвращение архитектурной композиции на почетное место — в центр Екатеринбурга. 16 ноября движение «Суть времени» на некоторое время «оживило» Краснознаменную группу. А 21 ноября депутат Госдумы Андрей Альшевских тоже призвал главу Екатеринбурга восстановить памятник.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу Екатеринбурга призвали вернуть Краснознамённую группу

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Судьба советских памятников
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