В Москве проходит выставка-ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction

Москва, , 17:38 — REGNUM 28 ноября в Центральном доме художника на Крымском валу открылась традиционная книжная выставка-ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. В 2018 году более 300 больших и малых, общего характера и специализированных издательств, а также книготорговых компаний из 24 стран представят свою продукцию. Организаторы уверяют, что на стендах можно будет увидеть около 13 тысяч новинок. Хотя опытные библиофилы знают, где и как надо искать наиболее любопытные экземпляры (небольшие издательства порой выпускают настоящие интеллектуальные хиты), вся экспозиция разбита на большие тематические разделы. Среди них необходимо отметить гуманитарную и образовательную литературу, книги по искусству, дизайну и архитектуре. Ни один посетитель не может пройти мимо детских книг: иллюстрации к ним восхитительны.

По традиции авторы будут представлять свои последние работы. Так Эдвард Радзинский, известный особенно в последнее время серией книг о любви, расскажет в своей новой большой работе «Бабье царство» о нелегкой судьбе выдающихся женщин в российской истории. Один из самых плодовитых писателей современности Дмитрий Быков представит сразу две новых книги — «Песнь заполярного огурца» и «Время черных», это не считая сборника «Маруся отравилась» и других опусов. Всего же встреч с авторами запланировано десятки.

Как всегда, в рамках Non/Fiction в ЦДХ пройдет антикварная ярмарка. А меломаны могут найти на ярмарки свой любимый альбом юности.