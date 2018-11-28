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Создатель фильма «Тор: Рагнарёк» рассказал, с кого он списал образ Корга

Культура

Тайка Вайтити выступил в эфире вечернего британского шоу

Лондон, 28 ноября 2018, 16:11 — REGNUM  Создатель фильма «Тор: Рагнарек» Тайка Вайтити в эфире британского вечернего шоу The Last Leg рассказал о том, кто стал прототипом Корга. Видео с интервью режиссера 27 ноября опубликовал портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1067630305769607168

Вайтити рассказал, что этого персонажа он списал с вышибал, которых видел в ночных клубах Новой Зеландии. Режиссёр отметил, что обычно это большие неуклюжие парни, которые обладают высокими и нежными голосами, никак не соответствующими их брутальной внешности.

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Напомним, многие фанаты киновселенной Marvel считают третью картину про Тора лучшей в трилогии. В конце этого фильма Корг становится верным товарищем главного асгардца киновселенной Marvel.

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