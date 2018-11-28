Фото: Джемма Чан приступила к досъемкам фильма «Капитан Марвел»

Лос-Анджелес, США, , 15:54 — REGNUM Актриса Джемма Чан сообщила своим поклонникам, что она согласилась на досъемки фильма «Капитан Марвел» режиссеров Анны Боден и Райана Флека. Актриса разместила соответствующую публикацию 27 ноября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/gemma_chan/status/1067291373605285888

Чан выложила в сеть фотографию «своей» синей руки в перчатке, которая является частью костюма её героини (его поклонники киновселенной Marvel уже могли видеть в трейлере фильма). «Вернулась к работе», — так актриса прокомментировала снимок.

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Напомним, в будущей картине Джемма Чан исполнит роль генетика расы Кри — доктора Минн-Эрвы. В комикс-вселенной Marvel этот персонаж заинтересован в том, чтобы получить ДНК Капитана Марвела.

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