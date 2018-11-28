Косплей — дело семейное

Артём Дубровский, , 19:07 — REGNUM

Косплей как уникальный вид творчества всё чаще выходит за рамки простого хобби. Юноши и девушки, на которых ещё вчера смотрели с неодобрением, сегодня становятся всемирно известными артистами и, благодаря своему творчеству, обретают сотни тысяч фанатов по всему миру. Титанический труд косплееров, наконец, начали оценивать по заслугам, а в большинстве городов теперь можно найти тематические косплей-конвенты и конкурсы для мастеров этого непростого ремесла. Подобные конкурсы организуют и отдельные создатели поп-культурного наследия. Так, на игровой выставке Blizzcon известная компания-разработчик Blizzard Entertainment проводит один из крупнейших в мире косплей-ивентов, посвящённый свои проектам. Здесь сотни артистов, создавших и примеривших образы полюбившихся публике героев игр Blizzard: Warcraft, Overwatch, Diablo, Starcraft и т.д., сражаются на импровизированной косплей-арене за звание сильнейших артистов своего необычного образа. Победителями конкурса косплея на Blizzcon 2018 стали жители России: Алексей и Наталья Кочетковы.

Семейная пара из Санкт-Петербурга занимается совместным творчеством уже более десяти лет. За эти годы за плечами дуэта Lifestream оказалось множество фестивалей, выставок и индивидуальных косплей-заказов. О своих победах косплееры рассказывают скромно, звёздами себя не считают. Да и в целом довольно сложно узнать в приятных и интеллигентных Алексее и Наталье эпатажных артистов Aoki и Narga, имеющих десятки тысяч подписчиков по всему миру. Семья гордится новообретённой победой, отмечая, что выступление на Blizzcon 2018 стало одним из самых значительных в истории дуэта.

«Честно сказать, мы не ожидали, что возьмем призовые места. В этом году в конкурсе косплея сильно ужесточился отбор, и все участники представляли совершенно разные, но очень крутые костюмы. Не представляем, как трудно было членам жюри выбирать победителей, поэтому в первый раз мы просто не поверили, когда нам объявили о победе. На самом деле это самая первая наша победа на зарубежном конкурсе, раньше мы соревновались только в пределах России. Останавливаться на достигнутом, конечно же, не планируем. Победа — это приятно, но нужно продолжать творить», — рассказывает Алексей.

Алексей и Наталья выступали отдельно и победили каждый в своей номинации. Однако общий «семейный» настрой не покинул их даже при выборе персонажей для выступления. На Blizzcon 2018 дуэт Lifestream приехал в образах Артаса Менетила и Джайны Праудмур, одной из самых известных пар в фэнтезийной вселенной Warcraft. Причём для тысяч геймеров Алексей и Наталья стали «настоящими лицами» этих персонажей. Более того, фото Натальи украшает обложку официальной книги о косплее от компании Blizzard. В образах Артаса и Джайны дуэт выступает уже более двух лет. Артисты пробовали брать и других «парных» персонажей из вселенной Warcraft, например, королеву драконов Алекстразу и её супруга Краса. Однако для фанатов франшизы любимыми стали именно образы принца Лордерона и его возлюбленной. (Лордерон — бывшее королевство людей во вселенной Warcraft, прим.ред.) Сами артисты считают, что их версия Артаса и Джайны так «выстрелила» из-за популярности персонажей и ностальгии фанатов по игре Warcraft 3.

Причём специально для конкурса костюм Артаса был переделан на 90%: от новых специально отлитых частей брони до натуральной кожи на ремнях и перчатках. Создать костюм такого высокого уровня — дорогостоящее удовольствие, однако Алексей считает, что на качественном косплее не стоит экономить. Костюм Джайны, в свою очередь, был готов заранее и дополнился лишь новым посохом. Именно благодаря такому вниманию к деталям и качеству исполнения эти образы находятся в тройке любимых у дуэта. Третье место в нём занимает образ Тиранды Шелест Ветра, эльфийской жрицы всё из той же вселенной Warcraft.

Сейчас косплееры переводят дух и собираются с силами к следующей крупной поездке, десятой зарубежной «командировке» за год. Пока артисты дорабатывают старые костюмы, но уже к весне обещают представить на суд фанатов новые сложные образы. А в перерывах между титаническими трудами по перевоплощению в любимых героев Алексей и Наталья наслаждаются повседневностью. Рассказывая о своей личной жизни, будничном досуге и свадьбе, косплееры сообщили, что предпочитают не смешивать своих персонажей с реальными Алексеем и Натальей.

«В этом плане мы очень консервативны. Маскарада нам и в жизни хватает, поэтому мы старательно отделяем его от повседневной жизни. Свадьба — не исключение, ведь это событие для нас, а не для персонажей», — отмечает Алексей.

Свободное время пара любит провести за путешествиями, настольными играми, а также получением нового опыта для будущих проектов. Более того, все навыки, обретённые супругами, так или иначе находят своё отражение в творчестве дуэта. Монтаж видео, позирование под водой, общение, ведение переговоров и составление контрактов, создание скульптуры и работа с натуральной кожей — далеко не полный перечень умений Алексея и Натальи.

Именно эти навыки вкупе с умением реалистично перевоплотиться в известных героев смогли провести Lifestream по длинному и тернистому пути к заслуженным победам. На счету косплееров даже есть работа напрямую с игровыми компаниями. Так, артисты делали на заказ костюмы Воющей Банши для Relic и Ледяного Лича Джайны для Blizzard. Алексей и Наталья считают, что качественный косплей может стать достойным источником заработка, однако предпочитают не забывать и о том, что первоначально косплей стал для них хобби.

«Сделать косплей источником дохода возможно, но большой ошибкой было бы приходить в косплей только для того, чтобы заработать. Да, кто-то из косплееров пишет книги об изготовлении костюмов, другие — продают фото и выкройки, третьи — берут заказы на изготовление костюмов. Но это люди, которые изначально занимались косплеем как хобби. Обычно они занимаются косплеем от 5 лет и больше, годами набирают аудиторию и регулярно создают новые качественные работы. Только так аудитория может стать потенциальными клиентами. Косплей можно сделать своей основной работой, но для этого нужно много, простите за каламбур, работать», — говорит Алексей.

Дуэт Lifestream верит, что достичь успеха в непростом косплей-ремесле может каждый при должном желании и усердии. Благо, для этого есть вся необходимая справочная информация в сети интернет. Артисты советуют молодым косплеерам всегда делиться своими результатами, но при этом быть очень строгими к своим работам.

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