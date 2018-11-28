Чёрный юмор и русский рэп: российский комикс о Паше Технике

Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Состоялся релиз российского комикса «Паша Техник» от издательства MOLOT COMICS. О выходе графической истории о приключениях популярного российского рэпера сообщили представители издательства в своей официальной группе ВКонтакте.

Представители MOLOT COMICS сообщают, что «Паша Техник» — экшен-история с рейтингом 18+. Над проектом работали сценарист Владислав Погадаев и художник Олег Грин. Авторы поделились информацией о том, что в комиксе будет обилие чёрного юмора, отсылки к индустрии комиксов и русскому рэпу.

Главным героем истории стал известный рэпер Паша Техник, изображенный в комиксе в своём популярном образе — в маске гориллы. Авторы истории называют Техника «Русским Дэдпулом». По сюжету комикса, рэпер будет бороться с распространением и употреблением наркотиков, а также противостоять бандитским группировкам. Сам Паша Техник принимал участие в создании комикса и делился с авторам эпизодами из собственной биографии, которые, как обещают, нашли отражение в графическом романе.

Напомним, что «Паша Техник» стал далеко не единственным комиксом, анонсированным этой осенью. В ноябре издательство «Белый единорог» представило комикс «От вторника до субботы». История повествует о российском фотографе, отправившемся в самаркандскую пустыню в поисках таинственного артефакта.

Также в начале ноября на специализированном сервисе Bookmate появился комикс писателя Ивана Шеду и художника Кости Миронов «У страха нет глаз», рассказывающий о провинциальном городе в эпицентре таинственных нападений.

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