Согласован план работ по реставрации Смоленской крепостной стены

Москва, , 14:34 — REGNUM Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев согласовал план финансирования работ по реставрации Смоленской крепостной стены, который был представлен министром культуры Владимиром Мединским, рассказал журналистам вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. В обращении Мединского, на котором стоит виза Председателя Правительства, говорится о необходимости выделения 1,1 млрд рублей (400 млн. в следующем году, и по 350 млн. в 2020—2021 гг.).

Третьего мая 2017 года Медведев посетил Смоленск, после чего дал поручение министерству культуры проработать вопрос сохранения главной достопримечательности города — крепостной стены, которая начинает постепенно обрушаться. В 2016 году разрушения зубцов и расслоение кладки привели к обрушению части крепостной стены у Долгочевской башни, из-за аварийного состояния была закрыта пешеходная арка между башнями Орел и Позднякова. В ноябре 2017 года территориальное управление Росимущества в Смоленской области закрыло последний проход на крепостную стену у башни Орел, что вызвало недовольство жителей Смоленска.

Как пояснил Сергей Неверов, «за это время минкультом были сделаны расчеты, проведена значительная часть работы, связанная с кадастрированием объекта, подготовка документации и сделаны расчеты с четким планом первоочередных работ, поскольку в первую очередь стоит и вопрос о консервации объектов стены в целях недопущения дальнейшего разрушения».

По его словам, в первую очередь предполагается направить средства на актуализацию проектной документации, без которой невозможно начать работы, а также работы на особо аварийных участках стены («Королевский бастион «и прясла).

Смоленская крепостная стена является объектом культурного наследия федерального значения была возведена в конце XVI века легендарным русским зодчим Федором Конем.