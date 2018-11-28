Появились подробности об игровом сериале Netflix по аниме «Ковбой Бибоп»

Нью-Йорк, США, , 14:31 — REGNUM В сети появилась информация об игровом сериале «Ковбой Бибоп», производством которого занимаются компании Netflix, Tomorrow Studios и ITV Studios. Об этом 27 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1067644252606345216

В качестве консультанта Netflix привлекла режиссёра Синъитиро Ватанабе, который снимал оригинальный сериал 1998 года. На должности продюсеров шоу компания наняла Ясуо Миякава, Масаюки Озаки и Син Сасаки из Sunrise Inc. — студии, которая занималась производством «Ковбой Бибоп». Отмечается, что съемки сериала начнутся в 2019 году, а его премьера может состояться в 2020 году. Об актерском составе пока что ничего не известно.

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Сейчас «Ковбой Бибоп» находится на 20 месте в списке лучших сериалов мира (как анимационных, так и игровых) в базе IMDb, уступая одну позицию другому популярному аниме-шоу — «Тетрадь смерти». В центре повествования находится экипаж космического корабля «Ковбой Бибоп», члены которого занимаются охотой за головами.

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