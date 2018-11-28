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Путин поздравил с юбилеем Санкт-Петербургский технологический институт

Культура

Вузу исполняется 190 лет

Путин поздравил с юбилеем Санкт-Петербургский технологический институт
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Санкт-Петербургский технологический институт

Москва, 28 ноября 2018, 12:55 — REGNUM  Сегодня, 28 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов и выпускников Санкт-Петербургского государственного технологического института. (СПбГТИ) со 190-летием образования учебного заведения, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что прорывные открытия и разработки СПбГТИ стали мощным вкладом в развитие научно-технической и инженерной мысли, в наращивание потенциала ключевых отраслей отечественной экономики, промышленности, ОПК.

«Вуз активно использует в обучении самые современные технологии. Это позволяет готовить высококвалифицированных специалистов, востребованных в научной сфере, на производстве и в бизнесе», — отметил президент и пожелал преподавателям и студентам СПбГТИ успехов в работе и учёбе и благополучия.

Справка ИА REGNUM :

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет) — один из самых авторитетных вузов России готовит специалистов в области химии, химической технологии, биотехнологии, нанотехнологии, механики, информационных технологий, управления и экономики. Вуз основан 1828 году.

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