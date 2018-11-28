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Режиссёр «Чудо-женщины» выпустила трейлер шоу «Я — ночь» с Крисом Пайном

Культура

В основу сериала легли реальные события

Лос-Анджелес, США, 28 ноября 2018, 12:43 — REGNUM  Режиссёр Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина») выпустила трейлер своего мини-сериала «Я — ночь». Ролик был опубликован 27 ноября на портале GeekTyrant.

Одну из главных ролей в сериале исполнил Крис Пайн, компанию на съемочной площадке ему составила актриса Индиа Айсли. Картина расскажет о том, как девушка, которую при рождении отдали в другую семью, хочет расследовать тайны своего прошлого. Помогать ей в этом будет журналист Джей Синглтари (Крис Пайн).

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Напомним, в основу сюжета сериала легла реальная история. Первый эпизод шоу Пэтти Дженкинс телеканал TNT покажет 29 января 2019 года.

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