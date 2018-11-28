В Москве открывается Международный фестиваль актуальной музыки

Москва, , 12:00 — REGNUM 28 ноября в Москве открывается VI Международный фестиваль актуальной музыки «Другое пространство». Он будет проходить в Концертном зале им. П.И. Чайковского и Камерном зале Московской консерватории. Для поклонников музыки это настоящее событие: по сути, познакомиться с новой классикой, последними сочинениями современных композиторов, нетрадиционном прочтением музыкальной основы, и главное, услышать сразу несколько мировых премьер — это можно лишь на этом форуме.

Судите сами. Уже в первый вечер, 28 ноября, будут даны несколько премьер. В 19 часов в зале Чайковского Государственный академический симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова под управлением Владимира Юровского и Камерный хор Московской консерватории исполнят три опуса российских композиторов среднего и старшего поколений, в том числе две мировых премьеры. Эта Девятая симфония (Эпитафия авангарду) Виктора Екимовского, «Пропевень о проросли мировой» Бориса Филановского — оратория на тексты художника и поэта Павла Филонова и «Воображаемый монотеатр Владимира Маяковского» Антона Сафронова для женского голоса с оркестром.

А в 22.00 в исполнении Госоркестра России под управлением Филиппа Чижевского прозвучит еще одна мировая премьера — Face (Немая опера) Ольги Бочихиной — мультимедийный проект для инструментальных и электроакустические звуков и видеопроекции.

Программа смотра актуальной музыки крайне насыщена. До 2 декабря можно будет услышать произведения классика ХХ века Оливье Мессиана, московского автора Фараджа Караева, молодых композиторов Евгении Бриль и Алексея Ретинского, видео-оперу американского гиганта Стива Райха «Три истории» о техногенных катастрофах, знаменитый моноспектакль для контрабасиста «Человек-машина» Георга Катцера , а также сочинения Клода Вивье, Брюно Мантовани, Фаусто Ромителли, Владимира Мартынова, Жерара Гризе и многих других.