Сценарист «Чёрной пантеры» будет работать над экранизацией Call of Duty

Санта-Моника, США, , 15:12 — REGNUM Работа компании Activision над экранизацией серии игр Call of Duty, наконец, сдвинулась с мёртвой точки: на пост сценариста для второй части был приглашён Джо Роберт Коул, известный по работе над фильмом «Чёрная пантера». Руководство компании хочет, чтобы сценарий второй киноленты был готов к премьере первого, сообщает Variety.

Известно, что компания Activision уже давно работает над экранизацией Call of Duty, однако съёмки проекта ещё не начались. По заверению студии, съёмки начнутся весной 2019 года, а премьера готовой картины состоится в 2020 или 2021 году.

Режиссёром проекта выступит Стефан Соллима. Несмотря на начальную стадию съёмочного процесса, Activision уверены в успехе фильма и уже начинают работу над второй частью.

Напомним, что Call of Duty — крупная серия игр в жанре шутер (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) от первого лица, посвящённых военным конфликтам: Второй мировой войне, Холодной войне, борьбе с терроризмом, гипотетической Третьей мировой войне, военным столкновениям в будущем и космическим сражениям. Основная линейка состоит из пятнадцати основных игр и десяти спинофов.

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