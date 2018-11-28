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В Москве открылись Дни культуры Палестины

Культура

В Доме музыки открылась выставка палестинской художницы Шехаба Аль-Кавасми «Иерусалим 100 лет назад»

Москва, 28 ноября 2018, 10:32 — REGNUM  В Московском международном доме музыки состоялось открытие Дней культуры Палестины. В мероприятии приняли участие официальные лица, в том числе заместитель Министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и Пocол Государства Палестины Абдель Хафиз Нофаль. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

В первый же день, 27 ноября, в ММДМ выступили ансамбль арабской музыки Sabreen и коллектив Вифлеемской академии музыки. Здесь же, в здании Дома музыки, была открыта выставка палестинской художницы Шехаба Аль-Кавасми «Иерусалим 100 лет назад», литературного вечера в Российском университете дружбы народов известного писателя и переводчика русской поэзии Абдуллы Иссы и презентация его книги «Избранное русской поэзии. Антология современной русской поэзии».

28 ноября с творчеством палестинских коллективов смогут познакомиться жители Санкт-Петербурга.

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Культурная хроника
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