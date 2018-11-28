В Ингушетии стартовал кинофестиваль «Золотая башня»

Магас, , 10:29 — REGNUM В Ингушетии проходит V Международный кинофестиваль «Золотая башня». Его открытие состоялось 26 ноября во дворце культуры города Назрани. На конкурс заявлено более 50 фильмов из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Белоруссии, Израиля, Ирана, Киргизии, Узбекистана.

Россию на кинофестивале представят работы мастеров из Москвы, Башкирии, Адыгеи, РСО-Алании, Кабардино-Балкарии, Дагестана. Среди конкурсных работ также шесть фильмов ингушских режиссеров.

В программе фестиваля кинопоказ мультфильмов, документального и игрового кино, встречи с известными деятелями кино. Так, в форуме кинематографистов принимают участие известные российские актеры театра и кино Зинаида Кириенко, Ирина Лачина, Тимофей Федоров, Наталья Варлей, Алексей Булдаков, Юрий Чернов, телеведущая Татьяна Судец.

Для участников конкурса учреждены награды в номинациях: «За лучший анимационный фильм», «За лучший сценарий», «За лучшую мужскую роль», «За лучшую женскую роль», «За лучшую операторскую работу», «За лучшую режиссерскую работу», «За лучший документальный фильм». Кроме того, установлены специальный приз «За лучший Северо-Кавказский фильм», специальный приз «За лучший Ингушский фильм» и Гран-при.

Финиширует фестиваль «Золотая Башня» 30 ноября в 15:00 в доме культуры города Назрань вручением наград и главных призов.

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Стоит отметить, что фестиваль «Золотая башня» ежегодно становится праздником кино для многих сотен жителей Ингушетии. По традиции кинопоказы и встречи с любимыми артистами проходят в домах культуры села Нестеровского, Джейрахского района, в Центре культурного развития Магаса, в кинотеатрах «Дружба» и «Киностар» города Назрани, а также в Культурно-досуговом центре города Малгобека.

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