В Москве впервые выступил Российский молодежный симфонический оркестр

Москва, , 10:10 — REGNUM В концертном зале имени. П.И. Чайковского Московской филармонии состоялось знаменательное событие — свой первый публичный концерт дал созданный в 2018 году Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Правда, до этого новый профессиональный коллектив выступил на больших студенческих площадках, но на столь прославленной сцене и при столь взыскательной публике предстал действительно впервые. Начало «карьеры» молодых музыкантов приветствовал в своем слове президент России Владимир Путин.

В первом отделении были исполнены произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса и Густава Малера. Во втором — Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова, за роялем — выдающийся современный пианист Денис Мацуев. Знаменательно, что уже в «дебютную» программу вошло и сочинение, специально написанное для оркестра композитором Александром Чайковским — Рапсодия на русские темы для симфонического оркестра «Кавалер и барышня».

Одной из главных задач нового коллектива станет подготовка квалифицированных исполнителей для ведущих симфонических оркестров страны. Ежегодно состав молодежного оркестра будет пополняться. Ближайший конкурс состоится в летом 2019 года.