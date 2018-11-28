В Петербурге открывается фотовыставка о Первой мировой войне

Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM 28 ноября в музейно-выставочном центре «РОСФОТО» в Санкт-Петербурге на Большой Морской открывается фотовыставка «Первая мировая война. Флот, авиация, медицина». Она приурочена к 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. Здесь можно увидеть редкие кадры боев, отправления на фронт, окопную жизнь, портреты солдат и офицеров, а также членов царской семьи и видных российских военачальников того времени. Снимки сделаны как знаменитыми российскими фотографами Карлом Буллой и его сыновьями, Яковом Штейнбергом, Алексеем Савельевым, так и непосредственными участниками сражений — русскими офицерами. Представлены также и работы иностранных корреспондентов.

Уникальные материалы предоставлены Государственным музейно-выставочным центром РОСФОТО, Военно-медицинским музеем, Российским государственным архивом Военно-морского Флота и Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов.