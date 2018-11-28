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Мировая премьера «Аквамена» заставила киноаналитиков изменить свои прогнозы

Культура

Зрители, посетившие показ, крайне положительно оценили картину Джеймса Вана

Лос-Анджелес, США, 28 ноября 2018, 08:29 — REGNUM  Фильм «Аквамен» может принести студии DC больше денег, чем ранее прогнозировали аналитики, ожидается, что за первые выходные на домашнем кинорынке он может собрать более $100 млн и стать самой кассовой картиной 2018 года. Об этом 28 ноября сообщил портал Cinema Blend.

Поправиться в своих прогнозах экспертов заставила реакция зрителей, посетивших закрытую мировую премьеру картины, которая прошла в Лос-Анджелесе. Многие из них заявили, что фильм выполнен на высоте, зрителям понравились спецэффекты, игра актеров, режиссера и сценариста. Некоторые сравнили «Аквамена» с однbv из самых успешных проектов DC — лентой «Темный рыцарь» Кристофера Нолана.

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Напомним, в России премьера «Аквамена» пройдет 13 декабря 2018 года. Главные роли в фильме исполнили такие известные актеры, как Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен и Николь Кидман. Снял картину режиссёр Джеймс Ван.

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