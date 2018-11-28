Среда, 28 Ноября 2018 года
08:52:55 МСК

Кинокритики США назвали «Зеленую книгу» Фаррелли лучшим фильмом 2018 года

Культура

Главные роли в ней исполнили актёры Махершала Али и Вигго Мортенсен

Кинокритики США назвали «Зеленую книгу» Фаррелли лучшим фильмом 2018 года
Цитата из к/ф «Зелёная книга». Реж. Питер Фаррелли. 2018. США
Махершала Али и Вигго Мортенсен

Лос-Анджелес, США, 28 ноября 2018, 07:49 — REGNUM  Лучшим фильмом 2018 года Национальный совет кинокритиков США назвал «Зеленую книгу» режиссера Питера Фаррелли, основанную на реальных событиях. Об этом 27 ноября сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает: изначально критики считали эту работа Фаррелли, представленную в 2018 году на кинофестивале в Торонто, маловероятным претендентом на эту премию. Главные роли в ней исполнили актёры Махершала Али и Вигго Мортенсен.

Читайте также: Гильермо дель Торо выложил в сеть список нереализованных проектов

Напомним, в основу «Зеленой книги» легла история дружбы интеллигентного джазового пианиста-виртуоза из США Дональда Ширли (Махершала Али) и его водителя Тони Липа, который до их встречи работал вышибалой. В сентябре 2018 года картина получила гран-при 43-го кинофестиваля в Торонто.

Читайте ранее в этом сюжете: Актер Рон Перлман больше никогда не будет играть супергероев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить