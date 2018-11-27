Российский национальный молодёжный оркестр дал первый концерт

Москва, , 23:09 — REGNUM В Москве состоялся первый концерт на большой сцене Российского национального молодёжного оркестра, передаёт 27 ноября корреспондент ИА REGNUM. Премьера прошла в концертном зале имени Петра Чайковского.

В состав оркестра по результатам конкурса отобраны 108 молодых музыкантов из 20 городов России. Творческое состязание стартовало в июне, участники преодолели очный и заочный этапы отсева. Всего организаторам поступило почти 400 заявок от студентов, аспирантов, выпускников музыкальных вузов возрастом от 20 до 28 лет.

Авторы проекта считают создание оркестра системообразующим событием в российской музыкальной культуре, которое даст возможность молодым музыкантам реализоваться в профессии. У оркестра планируется насыщенная концертная и гастрольная деятельность, которая позволит исполнителям накопить необходимый опыт.

При коллективе создана Симфоническая академия для профессионального развития, участникам оркестра подготовлены материальные и социальные условия, в том числе оплата жилья. Проект получил поддержку из Фонда президентских грантов в размере 115 миллионов рублей.

Репертуар Российского национального молодёжного оркестра состоит как из шедевров мировой классики, так и из произведений для широкой аудитории, созданных российскими молодыми композиторами.