Скончался создатель мультсериала «Губка Боб» Стивен Хилленбёрг

Лос-Анджелес, США, , 22:01 — REGNUM Создатель популярного мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», американский аниматор и режиссёр Стивен Хилленбёрг скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщатся 27 ноября в официальном микроблоге телеканала Nikelodeon в Twitter.

Весной 2017 года у Хилленбёрга было диагностировано неизлечимое заболевание нервной системы — боковой амиотрофический склероз. При этом аниматор сообщил поклонникам о намерении продолжать рабту, несмотря на болезнь.

Стивен Хилленбёрг родился в 1961 году в Оклахоме. С 1984 по 1987 год работал по своей основной специальности — морским биологом, но затем решил попробовать себя в мультипликации и поступил в Калифорнийский институт искусств.

Вскоре Хилленбёрг выпустил несколько короткометражек, две из которых («Зелёный берет» и «Червоточины») снискали популярность на кинофестивалях и были удостоены наград.

Работу над мультсериалом «Губка Боб» Хилленбёрг начал в 1997 году, а в 1999 году на экраны вышли первые серии. В ноябре 2018 года началась трансляция 12-го сезона сериала. Кроме этого, были сняты два полнометражных фильма о персонажах Бикини Боттом, а на 2020 год был назначен выход третьего.

Помимо «Губки Боба» Хилленбёрг также работал над анимационными сериалами «Ох уж эти детки» и «Кенгурёнок Рокко».