В вечных снегах Сьерра-Невады

Михаил Пустовой, , 19:37 — REGNUM

Русские, Колумбия, горная болезнь в Андах, ледниковые трещины, и только затем — тропические пляжи как награда за испытания на грани. Угрожающие осыпаться снежные шапки причудливых пиков Сьерры-Невады и карабкающиеся на них альпинисты. Фантастические пейзажи, диковинные растения и нелегальное посещение индейских территорий в предельно коротком, но захватывающем документальном фильме Константина Серафимовича — «Колумбия: от снежных вершин до тропических пляжей». Уникальные кадры прекрасного вертикального мира из холода и камня от уральского путешественника.

Колумбия — это не только кучи мусора, наркоторговцы и политика. Эта страна имеет свой особенный и изолированный рай для тех, кто уходит в самые прекрасные места в мире. В высокогорье. Сьерра-Невада-де-Санта-Марта словно огромный каменный остров, окруженный тропическим морем. Но для русских, обменявших уральскую зиму на латиноамериканский декабрь, Сьерра-Невада начинается с головной боли. «С точки зрения акклиматизации так делать не вполне правильно», — констатирует Серафимович, когда автобусы довозят туристов до четырехтысячной отметки; для Анд такая высота — обыденность, и здесь еще живут люди. Начинается территория национального парка «Эль-Кокуй»; и множество озер, вполне зеленая растительность и кактусообразные андийские фрайлехоны радуют глаза.

Цитата из к/ф «Колумбия: от снежных вершин до тропических пляжей». реж Константин Серафимович. 2016. Россия Горный массив Пан-де-Асукар. Цитата из к/ф «Колумбия: от снежных вершин до тропических пляжей». реж Константин Серафимович. 2016. Россия Запретная часть Сьерра-Невада-де-Санта-Марта.

«Кислорода катастрофически не хватает и приходится каждые пять шагов делать остановку», — отмечает Серафимович начало пешей части экспедиции. Первая гора, которую штурмуют русские, называется Пан-де-Асукар (5120 метров). Ее обрамляет ледник и отдельно стоящий гигант — скала Эль-Пульпито-дель-Дьябло; религиозные латиноамериканцы любят такие названия. «Сахарная» вершина из снежного гриба дается непросто, а ее гребень пугающе обрывается вниз. Но это начало — команду ждут ледяные лабиринты и туманы. Чтобы оказаться на горе Конкаво (5200 метров) надо взбираться по нависающим ледяным сосулькам, врезаясь в склон кошками и ледорубом: «Восхождение удалось. Ни один идиот сюда не залез в такую погоду».

Редкие туристы проникают глубоко в горный массив Сьерра-Невада — конфликтные и архаичные индейцы становятся преградой. Но путешественники с Урала не зря оказались в Колумбии и уходят через хребет в запретный мир. Они — «самые сильные, смелые и морально устойчивые». Там горы еще интересней — причудливые бастионы и величественные километровые скальные стены Ритакуба-Бланко (5310 метров). И между перевалами открывается чудная долина с твердыми зелеными кочками — Лос-Качинос. Но экспедиция близится к финалу — последнее восхождение в связке и можно отдыхать в теплых водах Карибского моря. И зрителю остается сожалеть, что Константин Серафимович создал такой скупой на минуты фильм.

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