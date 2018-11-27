В Российской академии художеств открылась выставка современных скульпторов

Москва, , 18:28 — REGNUM В залах Российской академии художеств на Пречистенке в Москве открылась традиционная ежегодная выставка наиболее заметных работ скульпторов, выполненных в 2018 году. Эта экспозиция занимает особое место в художественной жизни столицы: прежде всего составом мастеров — это выдающиеся современные российские скульпторы — президент Российской академии художеств З. К. Церетели, академики А. В. Цигаль, А. Н. Ковальчук, Г. И. Правоторов, М. В. Переяславец, А. Н. Бурганов, А. И. Рукавишников, С. Г. Мильченко, Д. Н. Тугаринов, М. В. Дронов, С. А. Щербаков и другие. Считается, что данные композиции должны, как указано в релизе, выявить основные направления развития современной скульптуры, особенности формообразования, построения, предоставляет возможность рассмотреть разнообразие образно-стилистических решений произведений станковой пластики. И действительно, посетитель может увидеть произведения крупнейших мастеров скульптуры и понять не только, куда двигается это направление искусства, но и каких высот оно достигло.

В рамках выставочного проекта пройдёт конференция, в работе которой примут участие известные исследователи — искусствоведы и ведущие российские скульпторы.