Проект «XII священных псалмов» завершает тур по России концертом в Москве

Москва, , 18:04 — REGNUM 5 декабря в концертном зале Музея Победы юные музыканты из Москвы, Екатеринбурга и Краснотурьинска исполнят священные псалмы в сопровождении симфонического оркестра «Глобалис», группы BOSÁYA и солистов Александра Перепечина, Натальи Прохоровой и Галины Босой. Часть билетов передана подопечным благотворительных фондов «Предание», «Со-единение», «Дом друзей», «Дом Жизни», «Русский мир» и других. В качестве почетных гостей приглашены представители администрации президента РФ, Совета Федерации РФ, Патриаршего совета по культуре, министерств и ведомств, руководители регионов и городов.

В начале осени на средства Фонда президентских грантов в рамках проекта прошел музыкально-просветительский тур по пяти городам России. Как сообщают организаторы акции, более 1,3 тысяч жителей Свердловской, Челябинской, Московской областей и Москвы посетили уникальный авторский мастер-класс по вокальному искусству и просветительские лекции об истории и современности псалмов. А пять детских хоровых коллективов — это более 600 талантливых ребят — приняли участие в записи нового музыкального диска проекта.

В результате совместной работы аранжировщиков и саундпродюсеров из Швеции и России, получилось необыкновенное музыкальное произведение. Псалмы на русском языке звучат в стиле современной электронной музыки. Анонс этого диска будет сделан на финальном концерте, и станет подарком для всех юных участников проекта и присутствующих журналистов. Издателем альбома выступает компания Diamond Records. Техническое обеспечение записи осуществляет компания T-Audio.

Автор и солистка проекта «Песнь всех поколений: XII священных псалмов» — российская певица с уникальным голосом диапазоном в 4 октавы, лидер группы BOSÁYA, композитор и продюсер Галина Босая отмечает: «Сейчас очень актуальны мысли и шаги, направленные на духовное единство, а музыка, псалмы меняют людей к лучшему, заставляют их глубже задуматься о своем предназначении. И в этом я вижу просветительскую миссию, которую несет наш проект».

За период реализации проекта авторы рассказывают широкой аудитории в России о современных формах работы с песенным наследием. Иными словами, юноши и девушки с классическим вокальным образованием должны понять, что они тоже способны стать звездами на российском музыкальном Олимпе так же, как это удалось сделать Галине Босой и ее группе. В средне‑ и долгосрочной перспективе выгодоприобретателем инициативы станет все российское общество.