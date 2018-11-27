Cartoon Network выпустил трейлер мультсериала в жанре ужасы

Вашингтон, , 16:50 — REGNUM На YouTube опубликовали трейлер мультсериала для The Shivering Truth («Трепещущая правда»), который телеканал Cartoon Network запускает в рамках блока Adult Swim. Его премьера состоится 9 декабря, сообщает издание Vulture.

Продюсеры фильма описали The Shivering Truth как серию связанных эмоциональных притч о рассказах в сказках, «которые вылезали из самых глубоких пещер бессознательного разума и с любовью оживлялись в кукольной мультипликации». Мультсериал озвучили актёры Джон Хилл, Майкл Серра и Старли Кайн.

Большинство зрителей оценили трейлер и теперь не могут дождаться премьеры мультфильма. Некоторые сделали вывод, что он похож на синтез сериала «Чёрное зеркало» и мультсериала «Робоцып».

"Не могу поверить, что Adult Swim понадобилось так много времени, чтобы погрузиться в ужастики. Это потрясающая идея!», — считает Mochaccino.

«Дайте-ка мне освободить свой график на 9 декабря», — пишет Vixen.

Adult Swim еще в мае 2017 года заказал пилотный эпизод кукольной мультипликации The Shivering Truth у американского продюсера Вернона Четмэна (известный по сериалу «Ксавьер: Ангел-изменник»). Полноценная работа над сериалом началась в начале 2018 года.

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