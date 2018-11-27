Актер Рон Перлман больше никогда не будет играть супергероев

Лос-Анджелес, США, , 16:17 — REGNUM Актер Рон Перлман, исполнивший главную роль в первых двух экранизациях комиксов «Хеллбой», заявил журналистам, что вряд ли когда-нибудь ещё будет играть супергероя. Об этом 26 ноября сообщил портал Screen Rant.

Когда Перлмана спросили, есть ли какие-либо другие подобные франшизы, в которых он хотел бы поучаствовать, актер ответил: нет такого персонажа комиксов, которого он «до смерти хотел бы сыграть» в свои 68 лет. Он также добавил, что сам никогда не был большим фанатом комиксов, а с Хеллбоем его познакомил режиссер Гильермо дель Торо.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало первый кадр перезагрузки «Хеллбоя», в котором главную роль исполнит звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор. Новая картина будет отличаться от фильмов, в которых играл Рон Перлман возрастным рейтингом (она поучил рейтинг R). Ожидается, что фильм станет более мрачным и сместится в жанр ужасов.

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