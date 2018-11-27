Из Якутии в Охотск: 850 километров по болотам, горам и воде

Михаил Пустовой, , 16:03 — REGNUM

Этот фильм отпугивает, а затем — затягивает, без всяких оговорок. Константин Серафимович открывает мир, в который уже много лет, как не ступала нога человека. В документальной картине «Ледяные вершины хребта Сунтар-Хаята» нет избитых видов известных мест и даже нет туристических троп; и люди день за днем бредут по болотам, карабкаются на перевалы, встречают снежные циклоны и пугают медведей. Это получасовой фильм о безоговорочном приключении — сорока днях в глухих местах Якутии и Хабаровского края, где даже кочевников-эвенов нельзя встретить. Здесь любая ошибка в горах непоправима, а эвакуация невозможна. Риск огромен, но и триумф незабываем.

Сунтар-Хаята, хребет не испорченный человеком: только в одном месте его рассекает Колымский тракт с несколькими поселками, как Кюбеме. Поворот к реке Агаякан — и команда туристов уходит к топким аласам и вечным наледям-тарынам, и встрече со щедрыми эвенами. Мужчины сгибаются под рюкзаками весом за 45 килограммов, а женщины несут по 28 килограммов: еда, альпинистское снаряжение и катамаран, — якутские реки вброд едва проходимы, а путь в «цивилизацию» лежит по воде. Один из них — Константин Серафимович, создатель фильма «Ледяные вершины хребта Сунтар-Хаята». Он из плеяды русских дальноходов, таких как Сергей Карпухин, Марина Галкина и Сергей Лекай. За спиной у жителя Екатеринбурга восхождения на экзотические, но снежные вершины Колумбии.

Райское озеро Кнорий и поляны с брусникой остаются позади; и начинаются разноцветные камни. Экспедицию ждут сложные и рушащиеся скалы, языки многокилометровых ледников, каньоны со снежными пробками и изнуряющие морены. Часто туристы ощущают себя почти первопроходцами. На главных вершинах Сунтар-Хаята, как Мус-Хая (2959 метров), редкие люди оставляют записки раз в пару лет. А перевал Борей: «Непонятно, проходил ли этот перевал кто насквозь. Следов человека мы не встретили. Спускаемся по жутко крутому и камнеопасному кулуару». Сложнейшая по восхождению гора Раковского, Юдомский хребет: тур на ее пике (2887 метра) разрушился — человек, похоже, не взбирался на нее все постсоветское время.

«Мы сильно похудели — все стали легкими и сильными», — отметил Серафимович, после восьмидневного похода по аласам. На тридцатый день экспедиция падает в долину реки Делькю-Охотская, где: «Чувство голода ощущается все сильней». Но до Охотска еще полтысячи километров сплава на катамаране: протоки, пороги третьей категории сложности с подводными корягами и хищные животные, которые с любопытством наблюдают за людьми. Солнца все меньше — зима спускается с гор, догоняя снегопадами исхудавших героев. Как-то раз им встречается брошенный чум эвенов, а затем на реке появляются артели рыбаков. Туристы объедаются красной рыбой и с грустью прощаются с горами — их ждет аэропорт и череда перелетов на запад.

Фильм закончен. На своеобразную дикцию автора давно не обращаешь внимания, ведь великолепие «Ледяных вершин хребта Сунтар-Хаята» завораживает и не отпускает. Мир, в котором торжественный хаос из остроконечных вершин и ледников сменяется травяными полями с желтыми маками и чистыми лиственничными лесами. И еще зритель уже не понимает, что труднее — преодолеть горные бастионы Сунтар-Хаята или взойти на Эверест? Наверное, все-таки первое. Там была высшая категория сложности: «Сказать, что было тяжело — ничего не сказать». Потрясающе.

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