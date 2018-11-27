Гильермо дель Торо выложил в сеть список нереализованных проектов

Лос-Анджелес, США, , 15:56 — REGNUM Режиссёр Гильермо дель Торо, получивший «Оскар» за фильм «Форма воды», 26 ноября выложил на своей странице в соцсети Twitter список проектов фильмов, которые ему не удалось снять по тем или иным причинам.

https://twitter.com/RealGDT/status/1067074218217676800

Он пожаловался фанатам на то, что около половины его проектов не были реализованы. Всего в списке режиссёра оказалось 18 картин. В него в том числе вошли такие ленты, как «Тихоокеанский рубеж 2» (дель Торо хотел снять другой фильм), «Ведьмы» (новая экранизация романа Роальда Даля) и «Темная лига справедливости» по вселенной DC. Одним из несостоявшихся проектов кинематографиста стал пилотный эпизод сериала «Халк».

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Напомним, ранее Гильермо дель Торо опубликовал список своих любимых фильмов с супергероями. На первое место в списке он поставил первую и вторую часть фильма «Человек-паук». Стоит отметить, что в него также вошла картина М. Найт Шьямалана «Неуязвимый».

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