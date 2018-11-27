В Центральном выставочном зале Перми пройдёт вечер в стиле конструктивизма

Пермь, , 15:56 — REGNUM В Центральном выставочном зале Перми в рамках проходящей выставки «Маяковский-Родченко» состоится «фэшн-шоу», в котором примут участие семь дизайнерских брендов Перми, сообщает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM.

«Искусствоведы и историки моды поделятся интересными фактами, как формировался текстильный дизайн начала ХХ века, набирал популярность по всему миру и до сих пор остается актуальным в коллекциях именитых кутюрье», — отмечают организаторы выставки.

На мероприятии будут показаны экспериментальные работы дизайнеров, выполненные в стиле конструктивизма.

«Четкость линий, геометрия форм, лаконичность, простота исполнения, строгая орнаментация — вот доминирующие признаки, популярные и сегодня», — подчеркивают авторы проекта.

Также в программе вечера планируется проведение лекции, которую прочитают дизайнеры и искусствоведы, также состоится музыкальный концерт группы «Танцы на траве».

Напомним, конструктивистский стиль берет свое начало в творчестве советских авангардистов Варвары Степановой и Любови Поповой, которые первыми решили использовать геометрические узоры при создании рисунков на тканях. Их работы получили широкое распространение как в стране, так и за ее пределами, оказав серьезное влияние на дальнейшее развитие данного стиля в одежде.

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