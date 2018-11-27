Фанаты Marvel выложили «постер» к фильму «Черная Вдова»

Лос-Анджелес, США, , 15:31 — REGNUM Поклонники Marvel выложили в сеть самостоятельно изготовленный постер будущего фильма «Черная Вдова». Изображение было опубликовано 26 ноября на портале Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1067233717746319360

На плакате запечатлена Скарлетт Йоханссон в костюме персонажа, который получит свой сольный фильм в 2020 году. Снимать картину будет режиссёр Кейт Шортланд, известная зрителям по своей работе над картиной «Берлинский синдром» и «16 лет. Любовь. Перезагрузка/Somersault».

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Напомним, дату выхода фильма «Черная Вдова» на большие экраны студия Marvel назвала в октябре 2018 года. Фанаты киновселенной смогут увидеть картину 1 мая 2020 года.

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