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Фанаты Marvel выложили «постер» к фильму «Черная Вдова»

Культура

На большие экраны картина выйдет 1 мая 2020 года

Лос-Анджелес, США, 27 ноября 2018, 15:31 — REGNUM  Поклонники Marvel выложили в сеть самостоятельно изготовленный постер будущего фильма «Черная Вдова». Изображение было опубликовано 26 ноября на портале Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1067233717746319360

На плакате запечатлена Скарлетт Йоханссон в костюме персонажа, который получит свой сольный фильм в 2020 году. Снимать картину будет режиссёр Кейт Шортланд, известная зрителям по своей работе над картиной «Берлинский синдром» и «16 лет. Любовь. Перезагрузка/Somersault».

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Напомним, дату выхода фильма «Черная Вдова» на большие экраны студия Marvel назвала в октябре 2018 года. Фанаты киновселенной смогут увидеть картину 1 мая 2020 года.

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