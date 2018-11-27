Вторник, 27 Ноября 2018 года
15:30:15 МСК

В 2019 году Netflix начнет показывать культовый аниме-сериал Evangelion

Культура

Компания выпустила соответствующий видеоанонс

В 2019 году Netflix начнет показывать культовый аниме-сериал Evangelion
Цитата из аниме «Евангелион» реж Хидэаки Анно. 1997. Япония
Перед боем

Нью-Йорк, США, 27 ноября 2018, 14:40 — REGNUM  В 2019 году потоковый сервис Netflix начнет показывать культовый аниме-сериал Evangelion, а также полнометражные фильмы Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth и End of Evangelion. 26 ноября компания выложила рекламный ролик на своём канале в YouTube.

Длительность видео составляет около минуты, в нём показаны знаковые сцены популярного сериала. Точная дата начала трансляции не называется, компания сообщила, что поклонники смогут увидеть фильмы и оригинальное шоу, состоящее из 26 серий «весной 2019 года».

Читайте также: В Госдуме предлагают создать российский аналог аниме

Напомним, аниме-сериал Neon Genesis Evangelion режиссёра Хидэаки Анно выходил на канале TV Tokio с октября 1995 по март 1996 года. Шоу получило ряд наград и стало культовым в среде любителей аниме, его персонажи являются оними из самых узнаваемых.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Махачкалы возмутил запрет аниме-фестиваля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аниме/манга
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить