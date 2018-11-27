«Во все тяжкие» и «Оно»: на YouTube нашли множество отсылок в Fallout 76

Роквилл, США, , 14:54 — REGNUM На YouTube-канале FunWithGuru появился видеоролик, посвящённый игре Fallout 76. Авторы ролика нашли в игре множество отсылок на произведения поп-культуры.

Оказалось, что создатели Fallout 76 добавили в игру множество «пасхалок» («пасхальное яйцо» — секрет в видеоигре или фильме) на тему популярных фильмов, игр и книг. Авторы видеоролика нашли в игре отсылки к мультсериалу «Мы обычные медведи», киносаге «Чужие», произведению Стивена Кинга «Оно», фильму «Сияние», Тёмному Братству из игры Skyrim, сериалу «Во все тяжкие» и мультфильму о приключениях пса Снупи.

Многие отсылки представлены в виде конкретных предметов (игрушки медведей в виде персонажей «Мы обычные медведи», красный воздушный шарик из фильма «Оно»), а некоторые — лишь в качестве текстовых упоминаний (перевёрнутое слово Murder из «Сияния»). Авторы ролика также сообщают, что в игре, возможно, скрыто куда больше отсылок к произведениям поп-культуры.

Напомним, что c самого момента релиза игра Fallout 76 негативно воспринималась как игроками, так и критиками. Игру критиковали за слабую оптимизацию, многочисленные технические ошибки, отсутствие физического носителя в коробке с игрой и невозможность вернуть купленную игру обратно в магазин. Средний рейтинг игры на специализированном оценочном сервисе Metacritic составляет 49−52 балла из 100 (в зависимости от игровой платформы).

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