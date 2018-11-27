Хью Джекман взволновал сообщество фанатов анонсом важного заявления

Лос-Анджелес, США, , 14:20 — REGNUM Хью Джекман намерен выступить в четверг (29 ноября 2018 года) с важным заявлением в эфире утреннего телешоу Today, которое выходит на телеканале NBC. Об этом 26 ноября сообщил портал Screen Rant.

Это известие настолько взбудоражило его поклонников, что они начали выдвигать множество предположений, главным из которых, конечно же, является догадка о том, что это заявление может быть связано с возвращением актера к роли Росомахи.

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Ранее Хью Джекман неоднократно заявлял, что не намерен возвращаться к роли известного супергероя, однако фанаты киновселенной «Люди Икс» всё ещё надеются на то, что он изменит свое решение. Сам Джекман предложил коллеге Райану Рейнольдсу вариант, при котором он появится в одной из сцен нового фильма «Дэдпул» в роли самого себя.

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