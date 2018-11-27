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Фото: студия Lionsgate показала первый кадр перезагрузки «Хеллбоя»

Культура

Картина получит возрастной рейтинг R

Лос-Анджелес, США, 27 ноября 2018, 14:03 — REGNUM  Опубликован первый кадр будущего фильма «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы», в котором главную роль исполнит звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор. Изображение было опубликовано 26 ноября на портале Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1067070802460360704

Издание отмечает, что новый фильм по духу будет ближе к оригинальным комиксам Майка Миньола, ожидается, что в отличие от более ранних экранизаций он получит возрастной рейтинг R, в картине в достатке будут показаны сверхъестественные ужасы, монстры и кровь. При этом у него будет более скромный бюджет.

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Напомним, вместе с Дэвидом Харбором в фильме снимутся такие известные актеры, как Милла Йовович и Иэн Макшейн («Американские боги»). Премьера картины запланирована на 12 апреля 2019 года.

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