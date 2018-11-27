Фото: студия Lionsgate показала первый кадр перезагрузки «Хеллбоя»

Лос-Анджелес, США, , 14:03 — REGNUM Опубликован первый кадр будущего фильма «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы», в котором главную роль исполнит звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор. Изображение было опубликовано 26 ноября на портале Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1067070802460360704

Издание отмечает, что новый фильм по духу будет ближе к оригинальным комиксам Майка Миньола, ожидается, что в отличие от более ранних экранизаций он получит возрастной рейтинг R, в картине в достатке будут показаны сверхъестественные ужасы, монстры и кровь. При этом у него будет более скромный бюджет.

Читайте также: Фильм «Веном» обошел по показателю сборов «Чудо-женщину» и «Человека-паука»

Напомним, вместе с Дэвидом Харбором в фильме снимутся такие известные актеры, как Милла Йовович и Иэн Макшейн («Американские боги»). Премьера картины запланирована на 12 апреля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Раса Вечных может появиться в ближайших кинокомиксах Marvel