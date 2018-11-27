В Москве выступит Национальный молодежный симфонический оркестр

Москва, , 12:52 — REGNUM В соответствии с поручением президента России Владимира Путина об увеличении грантового фонда поддержки молодых талантов на проект создания российского Национального молодежного симфонического оркестра выделено 115 млн рублей. Первое выступление музыкального коллектива на большой сцене состоится сегодня, 27 ноября, в московском концертном зале им. Чайковского.

Коллектив ранее успел выступить в шести городах страны на локальных площадках. Следует отметить, что в состав оркестра по результатам всероссийского конкурса, проведенного прошедшим летом, были отобраны 100 человек из 27 регионов России. Самому молодому участнику оркестра исполнилось 20 лет. В репертуар оркестра, помимо мировой классики, входят новейшие симфонические произведения российских композиторов.

Добавим, по итогам двух конкурсов в 2018 году Фондом президентских грантов было поддержано 124 проекта на общую сумму 1 млрд рублей, реализация которых предполагает оказание поддержки молодым талантам в области культуры и искусства.