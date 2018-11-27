В Госдуме предлагают создать российский аналог аниме

Москва, , 12:57 — REGNUM Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать российский аналог аниме. Чернышов считает такую меру необходимой в случае официального запрета японской анимации, сообщает АГН «Москва».

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке заявил, что у России нет интересных анимационных проектов, кроме «Маши и медведя». Чернышов считает, что запрещать японскую анимацию можно лишь в том случае, если будет предложен достойный российский аналог.

«Можно запретить все что угодно. Другое дело, что мы предложим вместо этих мультфильмов?» — рассуждает Чернышов.

Напомним, что эта ситуация стала не единственным инцидентом, связанным с японской анимацией этой осенью. В сентябре ИА REGNUM сообщало, что депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выдвинул предложение об ограничении распространения аниме в России в свободном доступе в интернете по возрасту и по времени. В своём письме для Роскомнадзора Петров ссылался на то, что аниме — это якобы сплошная пропаганда половых извращений, мистицизма и девиации.

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Также из-за многочисленных угроз в адрес организаторов в Махачкале отменили аниме-фестиваль AniDag, который должен был пройти 25 ноября. Помимо этого, ранее пользовательница Twitter под ником «Это еще ничего» рассказала, что у её сына в школе отобрали телефон из-за заставки с аниме-персонажем. Преподаватели объяснили такую меру тем, что аниме разрушает психику детей.

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