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Актриса из «Игры престолов» устроила в Instagram чемпионат по фырканью

Культура

Лена Хиди выложила в сеть несколько необычных видео

Лондон, 27 ноября 2018, 12:05 — REGNUM  Звезда «Игры престолов» Лена Хиди опубликовала 26 января на своей странице в Instagram несколько необычных видео, в которых показано как фыркают она сама и её коллеги по сериалу.

https://www.instagram.com/p/BqnesrnBWmf/

Ролики выполнены в технике замедленной съемки. К необычной забаве Хиди присоединились Николай Костер-Вальдау, исполнивший в сериале роль Джейме Ланнистера и Йохан Филип Асбек, сыгравший Эурона Грейджоя. «Пожалуйста, пусть это сделает Питер Динклэйдж», — попросил актрису в комментариях один из поклонников.

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В августе 2017 года ИА REGNUM опубликовало клип Ill Ray The King британской группы Kasabian, в котором Лена Хиди при помощи печенья воскресила Ричарда III.

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