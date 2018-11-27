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Певица Анна Плетнёва попала в больницу с воспалением лёгких

Культура

Исполнительница ранее просила прощения у фанатов за то, что не сможет давать автографы и фотографироваться

Москва, 27 ноября 2018, 11:58 — REGNUM  Популярная эстрадная исполнительница, солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва, была госпитализирована с воспалением легких. Об этом сообщает 27 ноября Instagram коллектива.

«Почти неделю Анна Плетнёва страдала от удушающих приступов кашля, но несмотря на это дала в прошедшие выходные два концерта», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что исполнительница ранее просила прощения у фанатов, поскольку не сможет давать автографы и фотографироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что организаторы концерта рэпера Алексея Узенюка (Элджей) в Якутске объявили об отмене выступления музыканта в связи с тем, что исполнителю поступали угрозы о расправе.

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