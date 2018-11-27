Калужские сельские библиотеки присодинились к акции «Неделя «Живой классики

Калуга, , 11:53 — REGNUM Более 70 сельских, муниципальных, школьных и городских библиотек Калужской области приняли участие в «Неделе «Живой классики». Об этом корреспонденту ИА REGNUM представитель конкурса юных чтецов «Живая классика» Кира Климчук.

По её словам, акция «Неделя «Живой классики» в сельских библиотеках стартовала в 2017 году для того, чтобы помочь с выбором книг участникам конкурса «Живая классика», в чьих населенных пунктах нет интернета или книжного магазина. Проект рассчитан на сельские библиотеки, являющиеся единственным очагом книжной культуры в населенных пунктах.

В рамках «Недели «Живой классики» прошли выставки книг для подростков, лекции о подростковой литературе, дискуссии, просмотры фильма о конкурсе. В 2018 году количество участников акции выросло в четыре раза, а акция превратилась в самостоятельный проект: к сельским библиотекам присоединились городские, муниципальные библиотеки и даже книжные магазины.

Организаторы акции считают, что она дает уникальную возможность поддержать библиотечное сообщество, обеспечить приток школьников и их родителей в библиотеки. Сформированный список послужит отличным навигатором для тех ребят, которые только начинают знакомиться с литературным чтением» Списки рекомендованной библиотекарями литературы с комментариями экспертов регулярно на протяжении этого года публиковались в журнале «Книжная индустрия», «Литературной газете», на сайте «Год литературы».

По результатам акции в топ рекомендуемых книг вошли: Виктор. Астафьев «Царь-рыба», Михаил Булгаков «Белая гвардия», Иван Бунин «Темные аллеи», Борис Пастернак «Доктор Живаго», Илья Ильф, Евгений Петров «Двенадцать стульев», Анатолий Рыбаков «Приключения кроша», Аркадий Гайдар «Школа» и другие отечественные писатели и поэты.

Также «Неделя «Живой классики» помогла собрать информацию о наличии подростковой и детской литературы в фондах сельских библиотек.

Напомним, в 2018 году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения РФ и с привлечением средств гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.