Звезда «Твин Пикса» исполнит роль Рузвельта в сериале «Пересекая Атлантику»

Осло, , 11:45 — REGNUM Кайл Маклахлен, хорошо известный зрителям по роли агента ФБР Купера в сериале «Твин Пикс» Дэвида Линча, исполнит роль президента США Франклина Рузвельта в сериале «Пересекая Атлантику». Об этом 26 ноября сообщил портал Variety.

Его производством занимаются норвежские компании Cinenord Drama and Beta Film, шоу будет состоять из восьми эпизодов. На съемочной площадке Маклахлен составит компанию актрисе Софие Хелин, она сыграет принцессу Норвегии Марту, которая пересекла океан, спасаясь от нацистов, и некоторое время жила в доме Рузвельта.

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Напомним, последней актерской работой Кайла Маклахлена в кино стала роль Айзека Изарда в фильме «Тайна дома с часами». В 2019 году на экраны выйдут картины «Птица высокого полёта» и «Фонзо» с его участием.

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