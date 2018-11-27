В Ярославле оцифровывают семейные архивы участников Первой мировой войны

Ярославль, , 11:08 — REGNUM Ярославское отделение Российского военно-исторического общества начало оцифровку семейных архивов легендарного русского летчика первой Мировой и Гражданской войн ярославца Леонида Ефимова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила исполнительный директор общества Наталья Пеунова.

Родственники Леонида Ефимова передали в российское военно-историческое общество фотографии и документы. Леонид Ефимов (1890−1985) прошел Первую мировую войну, является кавалером Георгиевских крестов всех четырёх степеней и офицерского ордена Святого Георгия. Затем служил в Красной армии, а после войны работал на различных предприятиях Ярославля. В архиве документы, связанные с его службой, свидетельство о рождении, фотографии различных периодов жизни.

Ярославское военно-историческое общества планирует оцифровать несколько семейных архивов участников Первой мировой.

Мы начали с архивов Леонида Ефимова. У остальных участников — как пойдет, что найдем. У Леонида Ефимова объем материалов достаточный. В этом году мы презентовали наше периодическое издание, и мы бы хотели раз в полгода-год давать в альманахе уникальный материал. На 90% архив Леонида Ефимова будет опубликован в нашем альманахе», — сказала корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор общества Наталья Пеунова.

Так в первом номере альманаха были опубликованы фотографии Ореста Сосфенова, которые он сделал во время Первой мировой войны. Снимки хранились в Ростовском кремле и опубликованы в печатном издании впервые.

В ярославском отделении Российского военно-исторического общества надеются, что им удастся набрать достаточно материалов не только по прославленному летчику, то по другим ярославцам, участвовавшим в Первой мировой.