В Новой Третьяковке состоится мировая премьера оперы «Для Черного квадрата»

Москва, , 11:06 — REGNUM 27 ноября в зале № 16 в Новой Третьяковке на Крымском валу состоится мировая премьера оперы Ильи Демуцкого «Для Чёрного квадрата». Это знаменательное событие пройдет на фоне непосредственно самой знаменитой картины Каземира Малевича, причем первом ее варианте 1915 года. Когда-то, году 1913-ом, она и задумывалась художником как часть декорации к опере «Победа над Солнцем» композитора Михаила Матюшина и поэта Алексея Крученых. Нынешние создатели либретто Ольга Маслова и Игорь Конюхов лишь творчески переработали богатое наследие. А один из самых плодовитых и востребованных молодых композиторов современности Игорь Демуцкий написал музыку. Свое произведение он представит взыскательной московской публике — в зале может находиться только 200 зрителей — лично.

В премьере оперы «Для Чёрного квадрата» примут участие 10 солистов ведущих российских театров, камерный хор Intrada, пианисты Катя Сканави и Владимир Иванов-Ракиевский.

Стоит обратить внимание на несколько важней вещей. Во-первых, опера будет исполняться на английском языке в сопровождении русскоязычных титров, во-вторых, режиссер этой постановки пожелал остаться неизвестным до премьеры, в-третьих, представление будет проходить четыре дня подряд.

Илья Демуцкий — 35 лет, композитор, дирижер, автор более 150 музыкальных произведений. В Большом театре идут балеты Демуцкого «Герой нашего времени» и «Нуреев». Сочинения молодого композитора исполняются на известных площадках во многих странах.