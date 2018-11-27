Путин поздравил актёра Владимира Машкова с 55-летием

Москва, , 10:24 — REGNUM Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму художественному руководителю Московского театра Олега Табакова Владимиру Машкову. Режиссёру и актёру исполняется 55 лет, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил преданность актёра «мхатовской школе» и своему учителю — Олегу Павловичу Табакову и пожелал Владимиру Машкову здоровья, вдохновения и новых интересных идей.

«Ваш многогранный талант и искренняя увлечённость любимым делом помогают успешно реализовать неординарные актёрские и режиссёрские проекты», — говорится в поздравительной телеграмме.

Справка ИА REGNUM :

Владимир Машков (27 ноября 1963 года) — актёр, режиссёр, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова. В кино дебютировал как актёр в 1989 году в фильме «Зелёный огонь козы». С 1990 года — актёр и с 1992 года — режиссёр Театра Олега Табакова.

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