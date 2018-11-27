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В Москве открывается выставка «Иконы Каргополя. Возрождение»

Культура

На ней представлены шедевры иконописи Русского Севера

Москва, 27 ноября 2018, 10:21 — REGNUM  27 ноября в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели» открывается выставка «Иконы Каргополья. Возрождение». Это совместный проект Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск), Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря и Российской академии художеств. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

В экспозиции представлено более 150 произведений иконописи и деревянной пластики Каргополья ХV-ХIХ веков. Это результат многолетней работы большого коллектива историков, искусствоведов, реставраторов по поиску и сохранению христианских памятников одного из ведущих центров художественного творчества Русского Севера. Выставка разделена на несколько разделов — «Древнейшие иконы Каргополья», «Каргопольские мастера», «Иконы села Ошевенское», «Деревянные резные иконы», «Старообрядческие иконы» — охватывающих все этапы появления и развития «северных писем».

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Культурная хроника
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