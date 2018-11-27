На Северном Кавказе откроют свою киностудию

Магас, , 09:07 — REGNUM На Северном Кавказе возродят киностудию. Созданная в 1946 году, она перестала работать в 90-е годы ХХ века. В 2014 году кинематографисты Северо-Кавказского федерального округа обратились к президенту России с просьбой возобновить ее деятельность. Владимир Путин одобрил вопрос возрождения киностудии.

Вопрос создания центра кино на Северном Кавказе был обсужден на совещании представителей киноиндустрии под председательством заместителя главы Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева, которое прошло 26 ноября в Ингушетии. Глава республики в ходе заседания предложил создать киностудию на базе республики.

Он дал поручение основать совместный с северокавказскими регионами фонд по финансированию этого проекта, а также проработать возможность подготовки в Ингушетии профессиональных кадров для киностудии. Ранее Евкуров высказывался за то, чтобы киностудия была государственной и производила игровые, документальные и мультипликационные фильмы.

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