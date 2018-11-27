Концерт рэпера Элджея в Якутске не состоится — выяснилась причина

Якутск, , 07:54 — REGNUM Организаторы концерта рэпера Алексея Узенюка (Элджей) в Якутске объявили об отмене выступления музыканта и пообещали вернуть деньги за билеты. Об этом сообщается в канале Instargam «Элджей в Якутске».

По словам организаторов, шоу отменено в связи с тем, что исполнителю поступали угрозы о расправе.

«Человека, который занимается творчеством, и является самым прослушиваемым исполнителем в России, призывали избить и убить в Якутске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об отмене концерта принято в том числе из-за возможного нападения «неконтролируемой толпы».

«Мы отменяем концерт, пусть это будет уроком для города», — заявили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что в Нижнем Новгороде в октябре-ноябре отменены пять концертов известных исполнителей после проверки соблюдения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В частности, отменены концерты рэпера Jah Khalib, исполнителя Ганвест, поп-певицы Монеточки, рэпера Matrang и хип-хоп исполнителя Элджея.

Читайте также: Пять концертов отменили в Нижнем Новгороде из-за нецензурных песен