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Теодор Курентзис не станет почётным пермяком

Культура

«Решили не усиливать»

Теодор Курентзис не станет почётным пермяком
Иван Шилов © ИА REGNUM
Теодор Курентзис

Пермь, 27 ноября 2018, 06:46 — REGNUM  Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис не получит звания «Почётного гражданина Пермского края», сообщает 27 ноября «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник.

Краевая комиссия, выносящая на рассмотрения депутатов законодательного собрания предложение по присуждению звания, не внесла маэстро в итоговый список претендентов, а следовательно почётным пермяком Курентзис не станет.

По данным источника, причиной подобного решения стало фактическое отсутствие музыканта в Перми, что делает невозможным вручение ему столь высокого звания.

«Решили не усиливать Теодора Курентзиса. Он получает за выполняемую работу хорошие деньги, а бывает на территории Прикамья немного. Статус почетного гражданина привел бы к росту его авторитета среди элиты», — отмечает источник.

Напомним, Теодор Курентзис является руководителем Пермского театра оперы и балета с 2011 года, с тех пор учреждение под его началом подверглось серьёзным трансформациям, приведшим к значительному сокращению репертуара и вытеснению классических постановок. Сам же маэстро предпочитает проводить время в гастрольных турах, а по месту своей работы появляется крайне редко.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественность Перми обсудила работу Теодора Курентзиса

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Общественная жизнь Пермского края
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