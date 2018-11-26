Воронежский кукольный театр «Шут» ждет капитальный ремонт

Воронеж, , 18:03 — REGNUM Более полумиллиарда рублей будет выделено Воронежской области в рамках национального проекта «Культура». Об этом говорилось 26 ноября на оперативном совещании в облправительстве, сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. По заявлению руководителя департамента культуры области Эмилии Сухачевой, по итогам реализации федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» в регионе рассчитывают на увеличение числа посещений организаций культуры на 15% и рост числа обращений к цифровым ресурсам культуры в пять раз.

Так, проект «Культурная среда» направлен на модернизацию 75 объектов культурной инфраструктуры региона, причем только 10% из них находятся в Воронеже, остальные 90% — в районах области. К 2024 году планируется приобретение оборудования для 12 современных кинозалов в 12 муниципальных образованиях. Шесть модельных библиотек будет создано в Аннинском, Павловском, Подгоренском, Эртильском, Новоусманском муниципальных районах, а также в Воронеже. Ново оборудование и инструменты получат 45 детских школ искусств и училищ области.

Отдельное место в реализации планов занимает Воронежский театр кукол «Шут» — его планируют капитально отремонтировать, установить современное оборудование. В дальнейшем театр, известный на всю Россию, может стать площадкой для проведения детских театральных фестивалей. Кроме того, в Воронеже планируют создать «Музейный квартал» — на базе Дома губернатора (структурном подразделении художественного музея им. И.Н. Крамского). Здесь расположатся экспозиция «Художественная жизнь Воронежа», творческие школы, лекционный зал, современное фондохранилище и виртуальный филиал государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (г. Москва).