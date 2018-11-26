Костромские музыканты просят спасти «гордость России»

Кострома, , 17:56 — REGNUM «Такие непродуманные решения, как перемещение «Костромского областного музыкального колледжа» на окраину города совершенно недопустимы», — костромские музыканты опубликовали петицию с просьбой о помощи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Преподаватели и учащиеся местного музыкального колледжа просят помочь сохранить их учебное заведение от гибели. По их мнению, такая угроза возникла в связи с предстоящим ремонтом здания и, как следствие, переездом учебного заведения из центра города на окраину города.

«В течение 60 лет колледж занимает здание в центральной части города … Здание колледжа является памятником архитектуры XIX века (доходные дома купца Третьякова). … Администрация Костромской области решила в спешном порядке переместить учебный процесс колледжа в типовое здание бывшего ГПТУ … здание находится на окраине города, в одном из самых неблагополучных в плане криминогенной обстановки районе. Со зданием техникума граничит лишь гаражный кооператив, дальше которого находится заросший пустырь, в относительной близости располагается и исправительная колония … перемещение в подобный, отрезанный от всей инфраструктуры города район, полностью уничтожит всю концертную жизнь колледжа».

В качестве альтернативы, авторы петиции предлагают 2 варианта — вести ремонт постепенно, не вывозя училище из здания, либо перевозить учебное заведение в помещение, находящееся в центре города.

«Здание уже пытались отобрать шесть лет назад. Студенты, преподаватели и выпускники написали петицию, и она сработала — колледж оставили в покое. В этом году ситуация повторилась. Под предлогом того, что здание нуждается в реставрации, власти предлагают колледжу «переезд». Разумеется, шанса вернуться при таком раскладе уже не будет: все костромичи прекрасно помнят, как, например, центральный кинотеатр «Дружба» превратился в супермаркет. Красивое историческое здание — лакомый кусок для предпринимателей», — утверждает выпускница костромского колледжа Елена Наливаева.

На данный момент под петицией подписались 643 человека. На официальном сайте музыкального колледжа информации о предстоящем ремонте и возникающих при этом рисках отсутствует. Группа протестующих учащихся и педагогов в социальной сети Вконтакте насчитывает 97 человек.

Справка ИА REGNUM : Костромской музыкальный колледж (ранее — Костромской музыкально училище) с момента основания в 1957 году находится в одном из красивейших зданий Костромы — доходных палатах купцов Третьяковых. 49 преподавателей колледжа ведет обучение по 5 специальностям.

Согласно официальным данным на декабрь 2017 года Костромской музыкальный колледж не сдавал имущество в аренду. Общая балансовая стоимость недвижимого госимущества, закрепленного за колледжем составляла 5,1 млн рублей. Кредиторская задолженность организации — 225,4 тысячи рублей, из них просроченная задолженность — 194 тысячи.