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Обнаруженную древнюю усадьбу в Керчи хотят сделать музеем

Культура

К новой достопримечательности города обещают проложить туристический маршрут

Керчь, Крым, 26 ноября 2018, 17:00 — REGNUM  Древнее античное поселение в Керчи, найденное во время строительства Крымского моста, станет музеем под открытым небом, который смогут посещать туристы. Об этом на своей странице в Facebook 26 ноября сообщил глава администрации города-героя Сергей Бороздин.

«По мнению учёных, это открытие имеет всероссийское научное значение… Для Керчи поселение представляет историческую ценность. Надеемся, что удастся музеефицировать объект, проложить к нему туристический маршрут. И древняя усадьба станет ещё одной достопримечательностью города», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, найденная усадьба из 40 помещений и девяти дворов относится к концу пятого века до нашей эры и, по мнению учёных, могла принадлежать члену правящей царской династии или самому царю Боспора. Ради её сохранения трассу у железнодорожного подхода к Крымскому мосту пообещали перенести.

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Археология
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