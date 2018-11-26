Обнаруженную древнюю усадьбу в Керчи хотят сделать музеем

Керчь, Крым, , 17:00 — REGNUM Древнее античное поселение в Керчи, найденное во время строительства Крымского моста, станет музеем под открытым небом, который смогут посещать туристы. Об этом на своей странице в Facebook 26 ноября сообщил глава администрации города-героя Сергей Бороздин.

«По мнению учёных, это открытие имеет всероссийское научное значение… Для Керчи поселение представляет историческую ценность. Надеемся, что удастся музеефицировать объект, проложить к нему туристический маршрут. И древняя усадьба станет ещё одной достопримечательностью города», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, найденная усадьба из 40 помещений и девяти дворов относится к концу пятого века до нашей эры и, по мнению учёных, могла принадлежать члену правящей царской династии или самому царю Боспора. Ради её сохранения трассу у железнодорожного подхода к Крымскому мосту пообещали перенести.

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